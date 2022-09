Julian Weigl über das Spiel gegen Mainz 05: „Ich gehe schwer davon aus, dass ich noch nicht in der Startelf stehe, dafür hat die Mannschaft in den letzten Wochen zu gut gespielt, gerade auch die Jungs auf meiner Position. Ich hoffe, dass ich im Kader bin. Das haben wir noch nicht final besprochen. Ich habe erst noch einiges an Taktik zu erlernen, weil ich die Spielidee kennen muss. Ich bin bereit und fit.“