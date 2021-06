In der Saison 2019/20 kam Jonas Hofmann erneut auf fünf Treffer, hinzu kamen dieses Mal drei Tor-Vorbereitungen. Gerade in der Endphase der Saison war er wichtig für Borussia und Trainer Marco Rose. Beim 3:0 gegen Wolfsburg traf er doppelt, beim 2:1 gegen Hertha BSC schoss er das wichtige 1:0 und bereitete das zweite Tor vor. Damit war er entscheidend an zweien der drei Siege beteiligt, die Gladbach in die Champions League brachten.