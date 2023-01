Bei einem Wechsel zum FC Bayern Mögliche Sommer-Nachfolger in Gladbach

Jonas Omlin (28, HSC Montpellier)

Borussia kann selbstbewusst beim bald 29-Jährigen anfragen, denn der Schritt von Montpellier nach Gladbach wäre immer noch ein attraktiver. In Frankreich zählt Omlin zu den besten Torhütern, in seiner Heimat ist er die Nummer drei hinter Yann Sommer und Gregor Kobel, also der Schweizer Kevin Trapp. Seine Bilanz im Kerngebiet des Parierens ist stark, auch mit dem Ball am Fuß muss sich Omlin nicht verstecken, der eine große Ruhe ausstrahlt. In der anderthalb Jahren läuft sein Vertrag aus, billig wäre er nicht – aber eine Top-Lösung, um Sommer zu ersetzen. Wenn schon nicht im Tor der „Nati“, dann immerhin in Gladbach. Die „Bild“ berichtet, dass Borussia dran sei. Diese Personalie wäre aber auch ein Signal an Olschowsky, dass es längerfristig schwierig wird, die Nummer eins werden.