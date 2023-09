Hazard, Dahoud & Co. Was aus Borussias Top-Abgängen geworden ist

Max Kruse (12 Mio. Euro)

In 77 Partien war er von 2013 bis 2015 für Borussia an 47 Toren beteiligt. Beim VfL Wolfsburg kam er nicht an diese Zahlen ran, bei Werder Bremen überzeugte er drei Jahre lang. Nach einem Jahr bei Fenerbahce Istanbul kehrte er 2020 zurück in die Bundesliga und half mit, Union Berlin in Deutschlands Fußball-Oberhaus zu etablieren. Im September 2022 wurde er in Wolfsburg vom Training der ersten Mannschaft freigestellt, im Sommer 2023 schloss er sich dem SC Paderborn an.