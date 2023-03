Barta hört auf Was der DEG ohne ihn fehlt, was er für Optionen hat

Bundestrainer Harold Kreis hat am Donnerstag eine Anekdote über Alexander Barta erzählt. Sie kennen sich ja bestens, bis 2022 hatten sie jahrelang das Sagen in der Kabine der Düsseldorfer EG, als Trainer und als Kapitän. Aber sie begegneten sich schon vor rund 20 Jahren in Bad Nauheim. Damals war Barta eines Abends noch mal rausgegangen, wie man das halt macht als Teenager. Das Problem: Trainer Kreis beobachtete ihn. Der sprach ihn nie drauf an, aber Barta wusste, dass er aufgeflogen war. Über Jahre trug er das mit sich herum, bis er dann doch etwas sagte, verriet Kreis am Donnerstag: „Da musste ich schmunzeln.“ Denn Barta sei sich sicher gewesen: „Du hast das gegen mich angewendet.“ Was Kreis anscheinend anders sieht, der ja alles andere als autoritär ist.