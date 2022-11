6492 – Wer schaut sich das alles eigentlich in der Halle an? Bislang sind das im Schnitt knapp 6500 Fans, also rund 2000 weniger als in der letzten Vor-Corona-Saison (8642). Allerdings ist es noch früh in der Saison, und allein ist die DEG damit nicht, viele Klubs haben mit Rückgängen zu kämpfen. Positiv: Das Derby war ausverkauft, es gibt also noch genügend Menschen, die Lust auf Live-Eishockey haben. Jetzt muss es der DEG nur noch gelingen, einen größeren Teil davon auch für den Alltag gegen Wolfsburg oder Ingolstadt zu begeistern.