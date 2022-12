Zertifikate-Entscheidung Mit dem Klima jetzt alles prima in der EU?

Mitten in der Nacht twitterten die Chefverhandler des Parlamentes aus dem Trilog-Verhandlungssaal Videos von Freudentänzen. Nach 30 Stunden und mehreren Momenten eines absehbaren Scheiterns hatten sich Parlamentarier, Regierungsvertreter und Kommission auf das Herzstück des Fit-for-55-Projektes geeinigt: Der neue Emissionshandel kommt, und er soll den größten Beitrag dazu liefern, in der EU die Treibhausgase bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 nach unten zu bringen. Es war das Sahnehäubchen auf einer großen Torte von Entscheidungen, die allesamt in den letzten Tagen vor der Weihnachtspause fielen. Eine Übersicht: