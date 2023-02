Methan-Bekämpfung lässt auf sich warten Die EU tut sich schwer mit dem wahren Klimakiller

Es war nur eine Vermutung, dass der wahre Klimakiller nicht nur irgendwo sein Unwesen treibt, sondern auch ganz konkret in ihrem eigenen Wahlkreis. Die rheinland-pfälzische Grünen-Europa-Abgeordnete Jutta Paulus bat einfach mal die Techniker einer Klima-Organisation um eine Begleitung in ihrem Wahlkreis. Mit ihren Infrarot-Spezialkameras wurden sie in der Nähe von Landau tatsächlich sofort fündig. „Wirklich sehr viel Austritt von Methan“ war an einer Produktionsstätte zu sehen. Glücklicherweise stand daneben ein Schild mit einer Rufnummer für Notfälle. Es ging nur keiner dran. Erst nach drei Tagen hatte Paulus Kontakt. Der Praxisbefund: Es läuft viel falsch in Deutschland, Europa und der Welt.