Bundestagswahl in Berlin : So ist die Wiederholung eine Farce

Meinung Berlin Die Bundestagswahl versank in Zeilen Berlins im Chaos. Der Bundestag beschloss am Donnerstag, dass die Bundestagswahl in Berlin teilweise ungültig ist; er ordnete eine Wiederholung der Bundestagswahl in 431 Berliner Wahlbezirken an. Warum das nicht reicht.