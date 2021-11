SPD-Chef Walter-Borjans : Kreditfinanzierte Zukunftsinvestitionen mit Schuldenbremse vereinbar

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans auf dem Weg in den Westhafen, wo die Ampel-Koalition am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag präsentierte. Walter-Borjans gibt sein Amt Anfang Dezember an den bisherigen SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ab. Foto: dpa/Michael Kappeler