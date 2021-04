Dietmar Bartsch In der DDR war er SED-Mitglied, dann beendete er seine Tätigkeit in der Partei und wurde Geschäftsführer der sozialistischen Tageszeitung „Neues Deutschland“. 2005 stieg er wieder offiziell in die Politik ein und war unter anderem als Parteivorsitzender und stellvertretender Fraktionschef tätig.