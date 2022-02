Karajan entdeckte sie in New York: Gwendolyn Killebrew. 30 Jahre war sie Ensemblemitglied der Deutschen Oper am Rhein. Im Dezember 2021 starb die Künstlerin im Alter von 80 Jahren. Während ihrer Karriere war Killebrew sowohl an der Rheinoper als auch international an vielen Häusern erfolgreich. Sie gestaltete zahlreiche Partien vom Frühbarock bis zur Moderne. Dem Publikum in Düsseldorf und Duisburg wird sie insbesondere als Carmen sowie in den Wagner-Partien Fricka, Erda und Waltraute, den Verdi-Rollen Ulrika, Maddalena und Azucena, ihren Monteverdi-Partien sowie als Rossinis Isabella in Erinnerung bleiben. Von der Düssel­dorfer Bühne verabschiedete sie sich am 5. Juli 2009 als Bacchis in Offenbachs „Die schöne Helena“.