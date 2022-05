Arno Jansen (SPD) Jansen war schon 2017 im Wahlkreis Neuss, der mit dem Stadtgebiet identisch ist, als Landtagsbewerber angetreten. Er konnte bei den Erststimmen im Vergleich zur Wahl 2012 zwar zulegen, unterlag aber dem CDU-Bewerber Jörg Geerlings. Im zweiten Aufeinandertreffen will er den Sieg. Für den Fall seiner Wahl kündigt Jansen an, daneben keine berufliche bezahlte Tätigkeit mehr auszuüben. Ferner will er seine Arbeit transparent machen und auch über jedes Gespräch, das er mit einem Lobbyisten führt, Rechenschaft ablegen. Und er will „den kurzen Draht zu den Menschen halten“.