Deutsche Kolonialzeit : Unrühmliche Erinnerung

Der deutsche Afrikaforscher und Offizier Hermann von Wissmann gilt als brutaler Kolonialherr. Trotzdem sind noch heute Straßen und Plätze in Deutschland nach ihm benannt. Foto: dpa

Düsseldorf Der Sturz der Denkmäler von Rassisten und Kolonialherren in den USA und Großbritannien lenkt die Diskussion auch auf das deutsche Erbe in Afrika. Noch immer sind viele Straßen in Großstädten nach brutalen Kolonialisten und Militärführern des Kaiserreichs benannt.

Für die einen war er ein Schlächter, für die anderen ein Kolonialheld. Der schwarze Philosoph und Politikwissenschaftler Mubabinge Bilolo bezeichnete ihn bei dessen 100. Todestag gar als „großen Afrikaner“. Die Rede ist von Hermann von Wissmann, der im Auftrag Bismarcks einen Aufstand im faktisch von den Deutschen beherrschten Ostafrika niederschlug. Der Afrikaforscher und Offizier ging dabei äußerst brutal zu Werke. Mit großer Feuerkraft besiegte er die Aufständischen, legte Dörfer und Felder in Schutt und Asche und ließ wohl auch Hunderte Einheimische erschießen, weil deren Häuptling angeblich die Fahne des Deutschen Kaiserreichs vom Mast gerissen hatte. Zu Hause in Deutschland wurde Wissmann für seine militärischen Erfolge als Kriegsheld gefeiert. Noch heute tragen viele Straßen in großen Städten wie Berlin, Köln, Düsseldorf oder Solingen seinen Namen.

Der Fall Wissmann ist typisch für den Umgang Deutschlands mit seiner kolonialen Vergangenheit. Weil die anders als der Nationalsozialismus kaum als Unrecht in die deutsche Erinnerung eingegangen ist, fehlt auch eine grundsätzliche historische Auseinandersetzung. Seit jedoch britische und amerikanische Demonstranten nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd Denkmäler von Sklavenhaltern und Kolonialherren umstürzten, hat auch in Deutschland eine Debatte um Alltagsrassismus, aber auch die umstrittene Kolonialvergangenheit begonnen.

Für die Kölner Afrikanistik-Professorin Marianne Bechhaus-Gerst ist die Sache klar. „Die deutsche Kolonialgeschichte ist leider viel zu wenig präsent, obwohl sie Völkermord, Sklaverei, kulturelle und wirtschaftliche Zerstörung verursacht hat.“ Die Wissenschaftlerin tritt auch dem Eindruck entgegen, die Kolonialmacht Deutschland hätte zivilisatorische Errungenschaften nach Afrika gebracht. „Ich kann hier überhaupt keine geschichtliche Leistung vonseiten der Deutschen erkennen. Auch die Eisenbahnen und die Infrastruktur in den Kolonien wurden auf dem Rücken der Bevölkerung durch Zwangs- und Sklavenarbeit errichtet.“

Trotzdem fanden die Taten der deutschen Kolonialherren in der Heimat große Beachtung. So errichtete die Stadt Hannover 1935 auf Kosten der Kommune ein Denkmal für den brutalen Kolonialisten Carl Peters, der wegen seiner grausamen Strafen gegenüber den Afrikanern schon zu seiner Zeit „Hänge-Peters“ genannt wurde. Erst 1988 wurde das Denkmal für den „Herrenmenschen“ Peters in ein Mahnmal umgewandelt und der gleichnamige Platz nach der Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner umbenannt.

In Düsseldorf formierte sich nach dem Vorbild der Stadt Freiburg eine Historikerkommission, die im Auftrag des Stadtrats alle Straßennamen unter die Lupe nahm, deren Namensgeber nach 1871 gestorben sind. Untersucht wurde, ob die Personen sich bei historischen Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht hatten. „Wir haben bei unseren Vorschlägen einer Umbenennung die Gesamtleistung berücksichtigt. Dabei spielt auch die Auseinandersetzung der Person mit der eigenen Vergangenheit eine wichtige Rolle“, erklärt der Leiter des Stadtarchivs, Benedikt Mauer, das Vorgehen. Unterteilt wurde in verschiedene Kategorien, wobei unter die Rubrik „A“ alle diejenigen fielen, deren Taten als unmenschlich eingestuft wurden. Zwölf Personen wurden so ermittelt, sechs mit Verstrickungen in den Nationalsozialismus, sechs mit einer kolonialen Vergangenheit. Darunter waren Männer wie Wissmann und Peters zu finden sowie der Verantwortliche für den Völkermord an den Hereros, der Kolonial-General Lothar von Trotha.

Auch mit Denkmälern aus der Kolonialzeit setzte sich die Kommission auseinander. Das Ergebnis fasst Stadtarchivar Mauer so zusammen: „Die rigorose Entfernung von Denkmälern mit rassistischem oder kolonialem Hintergrund ist nicht unproblematisch. Wir warnen allerdings vor einer distanzlosen Verherrlichung. Deshalb können Denkmäler aus der Kolonialzeit durchaus als Mahnmale dienen.“

Die Benennung von Straßen, Plätzen, Instituten oder gar Universitäten ist dagegen immer mit einer Ehrung verbunden. So geht der Namen der Wilhelms-Universität von Münster zwar auf den Gründer, Kaiser Wilhelm II., zurück. Da dieser Monarch neben seiner nationalistischen und antisemitischen Einstellung auch maßgeblich für die Entfesselung des Ersten Weltkriegs mitverantwortlich war, gibt es eine breite Debatte um die Unbenennung der Hochschule.