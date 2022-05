Nach wochenlanger Belagerung sind jetzt die letzten Zivilisten aus dem von russischen belagerten Stahlwerk in Mariupol evakuiert worden. Nach ukrainischen Angaben vom Samstag sind alle Frauen, Kinder und alten Menschen in Sicherheit gebracht worden. Insgesamt haben in den vergangenen Tagen rund 500 Menschen das Stahlwerk verlassen können. Ein Überblick.

Eine Frau, die aus dem Stahlwerk Azovstal in Mariupol geflohen ist, wartet in einem Bus auf die Abfertigung nach ihrer Ankunft in einem Aufnahmezentrum für Vertriebene in Saporischschja.