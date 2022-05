Aus dem von russischen Truppen belagerten Stahlwerk Asowstal in der südostukrainischen Hafenstadt Mariuopol sind am Sonntag rund 100 Zivilisten evakuiert worden. Seit Tagen gibt es Appelle an die russischen Truppen, die eingeschlossenen Frauen und Kinder aus dem umkämpften Werksgelände passieren zu lassen. Einige von ihnen konnten nun offenbar das Gelände verlassen. Ein Überblick.

Auf diesem Videostandbild vom 1. Mai 2022 werden Evakuierte in Begleitung von Mitarbeitern des Roten Kreuzes in einem von den von Russland unterstützten Separatisten kontrollierten Gebiet in Bezimenne, etwa 20 Kilometer östlich von Mariupol, gebracht.