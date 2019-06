Vor 75 Jahren landeten alliierten Truppen im Zweiten Weltkrieg in der Normandie. Der D-Day markiert den Auftakt der Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschland und den Beginn des Siegeszugs einer demokratischen Bewegung in aller Welt. US-Präsident Donald Trump ist zu den Feierlichkeiten am Donnerstag in Frankreich eingetroffen. Auf dem US-Militärfriedhof Colleville-sur-Mer bei Bayeux gedachte er mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und anderen Staats- und Regierungschefs den Zehntausend Toten und Verwundeten.