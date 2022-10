TikTok auf der Anklagebank : So will die EU die Meinungsfreiheit im Internet sichern

Analyse Düsseldorf Bereits Anfang des Jahres wurde bekannt, dass die chinesische Videoplattform TikTok Kommentare ihrer Nutzer mit bestimmten Wörtern löscht – und es weiterhin tut. Welche Folgen die Unterdrückung von Themen hat und wie die EU dagegen vorgehen will.

Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern – egal ob in Wort, Schrift oder Bild. So steht es im Artikel fünf des deutschen Grundgesetzes. Wer sich jedoch auf der chinesischen Videoplattform TikTok zur sexuellen Orientierung, Völkerrecht oder der Klimakrise in Kommentaren äußert, muss damit rechnen, ausgeschlossen zu werden. Recherchen von NDR, WDR und Tagesschau haben gezeigt, dass der Konzern mithilfe von Wortfiltern weiterhin bestimmte Themen unterdrückt und damit einen freien Meinungsaustausch verhindert – ohne dass die Nutzer davon erfahren.

Bisher waren die Digitalplattformen in Rechtsfragen laut Geese eine Grauzone – doch das soll sich jetzt ändern, und zwar mit einem neuen Grundgesetz der EU für das Internet, dem sogenannten Digital Services Act (DSA). Mit diesem Gesetz, das spätestens 2024 in Kraft treten werde, sollen die Grundrechte der Internet-Nutzer besser geschützt und Online-Dienste stärker in die Verantwortung genommen werden. Demnach müssen Plattformen zukünftig in ihren AGBs erklären, welche Informationen und Inhalte eingeschränkt und welche Algorithmen dafür eingesetzt werden. „Der DSA tappt nicht in die Falle zu sagen, die Algorithmen der Plattformen sollten entscheiden, was Hassrede ist und was nicht – um so ein willkürliches Löschen von Inhalten zu vermeiden“, erklärt Geese.