Politikwissenschaftler über die Folgen der Niederlage des Westens : Versagen in Afghanistan könnte zu nuklearer Aufrüstung führen

Soldaten der US-Army, die der 10th Mountain Division zugeteilt sind, halten am Hamid Karzai International Airport in Kabul Wache. Foto: dpa/Isaiah Campbell

Interview Düsseldorf Das Desaster in Afghanistan dürfte Folgen für die Rüstungsstrategie westlich orientierter Staaten weltweit haben, sagt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Der Westen müsse nüchterne Interessenpolitik betreiben, wenn er in der Auseinandersetzung mit Mächten wie China und Russland nicht unterliegen will.