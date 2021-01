Inzidenz-Schwanukungen : Warum die Inzidenz-Werte so schwanken

Benachbarte Regionen mit extrem unterschiedlichen Infektionsraten – die Corona-Karte zeigt ein diffuses Bild. Warum ist das so? Verzögerte Meldeketten sind sicher ein Grund. Aber es muss weitere Ursachen geben.

Bielefeld Die Stadt Bielefeld hält NRW-weit den aktuellen Rekord in Sachen Sieben-Tage-Inzidenz: 283 Neuinfektionen binnen sieben Tagen (auf 100.000 Einwohner) meldete das Robert-Koch-Institut am Mittwoch. Ein dunkler Fleck auf der Corona-Landkarte. Der benachbarte Kreis Lippe mit ähnlich vielen Einwohnern meldete im gleichen Zeitraum eine Inzidenz von 132,9.

Beispiele für große regionale Diskrepanzen finden sich in ganz NRW: Im Kreis Mettmann registrierte das Robert-Koch-Institut am Mittwoch eine Inzidenz von 212,5, das benachbarte Düsseldorf zählte trotz rund 150.000 Einwohnern mehr nur 97,1. Wuppertal lag mit 169,5 ebenfalls deutlich unter der kritischen 200-er-Marke. Woher kommen diese starken Schwankungen?

An der Einwohnerzahl alleine kann es nicht liegen. Gerade die bevölkerungsreichen Städte stehen derzeit recht gut da. Seit November entwickeln sich in einigen Ballungszentren die Zahlen stetig rückläufig, etwa in Düsseldorf, Köln oder Aachen. Stand Mittwoch registrierte die Millionenstadt Köln eine Inzidenz von 103, für Essen meldete das RKI 146. In anderen dicht besiedelten Regionen wie etwa dem Rhein-Sieg-Kreis oder Recklinghausen gibt es auch nach Inkrafttreten des verschärften Lockdowns Anfang Dezember nach wie vor starke Schwankungen.