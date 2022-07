Der frühere japanische Regierungschef Shinzo Abe ist bei seinem Wahlkampfauftritt am 8. Juli 2022 erschossen worden. Er wollte, wie er einmal sagte, Japan in ein „schönes Land“ verwandeln. Wer war der Mann, der für einen als Patriot und für andere als rechter, skandalumwitterter Populist und außenpolitischer Hardliner galt. Sein Leben in Bildern. (Quelle: dpa)