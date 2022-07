Der frühere japanische Ministerpräsident Shinzo Abe wurde bei einem Wahlkampfauftritt am 8. Juli 2022, in der Stadt Nara im Westen des Landes, angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei nahm am Tatort einen Verdächtigen fest. Die Bilder.

Shinzo Abe bei einem Wahlkampf am 6. Juli, 2022.