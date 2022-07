Boris Johnson hat sein Ziel erreicht. Vom Londoner Bürgermeister zum Premierminister des Vereinigten Königreichs ist er am 24. Juli 2019 in der Downing Street 10 angekommen - vor allem dank des Chaos um den Brexit - den er maßgeblich mit herbeigeführt hat. Jedoch haben eine Reihe von Skandalen, wie die Partygate oder Spendenaffäre den Politiker in keinem guten Licht stehen lassen. Wir stellen den Skandalpolitiker Johnson in einer Bildergalerie vor.