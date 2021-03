Auch als Sport-Moderator machte er sich einen Namen. Zunächst moderierte er beim Pay-TV-Sender Arena, so startete er in der Saison 2007/08 beim UEFA-Pokal durch. Zwischen 2003 und 2006 war er außerdem Stadionsprecher bei Borussia Mönchengladbach. Seit 2009 führt er an der Seite von Johannes B. Kerner (r.) und Oliver Welke (m.) durch "LIGA total!" der Telekom.