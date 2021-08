Mögliche 3G-Regelung : Vorsicht an der Bahnsteigkante

Die Bahn könnte demnächst nur noch für Geimpfte, Getestete und Genesene fahren. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Meinung Berlin Aus dem Kanzleramt steht der Vorschlag im Raum, auch im Fernverkehr der Bahn und beim Flugverkehr auf die 3G-Regel zu setzen. Fahren dürften dann nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete. Warum das keine gute Idee ist.

Von Hagen Strauß

Vorsicht an der Bahnsteigkante! Wer nicht geimpft, genesen oder getestet ist, bleibt künftig draußen. Die Idee aus dem Kanzleramt, bei der Bahn die 3G-Vorschrift einzuführen, ist nicht überzeugend. Der Plan ist eher ein weiterer Beleg dafür, dass die Kanzlerinnendämmerung vorangeschritten ist. Und die von Angela Merkels Kanzleramtsminister Helge Braun offenkundig gleich mit – schließlich ist er Hauptverantwortlich für die Corona-Politik der Bundesregierung.

Niemand will Pandemietreiber neben sich in der Bahn haben, auch nicht im Café oder im Flugzeug. Das ist doch klar. Dennoch erinnert das Vorhaben an die vermasselte Osterruhe, für die sich Merkel seinerzeit entschuldigte. Auch diesmal gilt: Nicht praktikabel, es wird mehr Ärger als Verständnis produziert. Denn für ein so eng getaktetes System wie dem Schienenverkehr wäre die Umsetzung eine Herkulesaufgabe. Erst an Bahnhöfen die 3G-Regeln zu überprüfen, um die weniger werdenden Impfverweigerer oder Nicht-Getesteten herauszufiltern, geht nur mit großem Aufwand. In der Folge wird man dann für die ohnehin notorisch zu spät kommende Bahn noch mehr Verzögerung einplanen müssen. Und auch die Idee, bei der Ticketkontrolle den Nachweis zu checken, kann keine Lösung: Was will man dem Bahnpersonal noch aufbürden, die mit manchem Maskenverweigerer schon genug zu tun haben?

Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis zueinander. Auch gilt in Zügen wie in Flugzeugen bereits die Maskenpflicht, die alle schützt. Auf dem Höhepunkt der Pandemie war es die Bundesregierung, die immer versichert hat, dass das Ansteckungsrisiko beim Bahnfahren genauso wie beim Fliegen aufgrund der Klimatisierung gering ist. Wobei: Inzwischen sind die Züge wieder so gerammelt voll, dass man so recht nicht mehr daran glauben will. Wer konsequent sein möchte, müsste dann aber auch 3G im Nahverkehr einführen - und nicht nur im Fernverkehr.

Der Plan soll offenkundig vor allem den Druck auf Ungeimpfte erhöhen, sich immunisieren zu lassen, wenn dies persönlich möglich ist. Die Ankündigung von niederschwelligen Impfungen vor Schulen gehört beispielsweise ebenso dazu. Es ist richtig, die Bürger zu motivieren, weil die Impf-Bereitschaft nachgelassen hat. Auch dürfte jeder inzwischen erkannt haben, dass Geimpfte in vielen Bereichen schneller ihre Freiheitrechte zurückerhalten. Aber für mehr Druck ist das System Bahn das falsches Ventil.