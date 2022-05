In den USA mangelt es seit Wochen an Babynahrung. Der Grund der Engpässe ist der Ausfall einer Fabrik von Abbott, dem größten Hersteller von Säuglingsmilchnahrung in den USA. Die Fabrik hat mehrere Produktlinien zurückgerufen, nachdem wegen möglicher bakterieller Verunreinigungen vier Säuglinge erkrankt und zwei gestorben waren. Nun fliegt das US-Militär Lieferungen über Deutschland in die USA. Präsident Biden rief zur Operation „Operation Fly Formula“ (in etwa: „Operation Babynahrung Fliegen“) aus. Ein Überblick.

US-Flugzeuge mit Ladungen von Babynahrung am 22. Mai am Flughafen von Indianapolis.