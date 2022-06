Die Vorbereitungen zu den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth am Wochenende laufen auf Hochtouren. Alles soll perfekt sein. Diesen Anspruch hat auch das englische Dorf Bidford-on-Avon, das zu Ehren der Queen seit Monaten ein Festprogramm gestaltet. Ein Überblick in Bildern.

Ein Mitarbeiter des Bulls Heads Pub hängt eine Wimpelkette an der Fassade der Bar in Bidford-On-Avon an.