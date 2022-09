Am 6. September 2022 empfängt die britische Queen, die neu gewählte Regierungschefin Liz Truss auf Schloss Balmoral in Schottland und ernennt sie zur Nachfolgerin von Boris Johnson. Normalerweise empfängt die Queen scheidende oder ins Amt kommende Regierungschefs in ihrer Hauptresidenz Buckingham Palace in London. Doch aus Mobilitätsproblemen der 96 Jahre alten Monarchin, fand die Zeremonie diesmal in Balmoral statt.