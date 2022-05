In den vergangenen Wochen ist es ruhig um Queen Elizabeth geworden. Viele Veranstaltungen - auch die traditionelle Parlamentseröffnung - musste sie aus gesundheitlichen Gründen absagen. In letzter Zeit zeigte sich die Monarchin jedoch deutlich präsenter, wie am Montag bei der renommierten Gartenschau „Chelsea Flower Show“ - wo sie sich in einem Golf-Buggy umherfahren ließ. Ein Überblick.