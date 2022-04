Zu Ehren des im April 2021 verstorbenen Prinzen Philip erscheint die Queen in Begleitung ihres Sohnes Andrew zum Gottesdienst am 29. März 2022 in der Westminster Abbey. Während viele Anwesenden in schwarz oder dunkelblau gekleidet sind, entschied sich die Queen für das „Edinburgh-Grün“ - wie die Farbe in Royal-Kreisen genannt wird und die offizielle Farbe von Prinz Philip, Herzog von Edinburgh war.