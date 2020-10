Kostenpflichtiger Inhalt: Kinderbetreuung in Sonsbeck : Sonsbeck bekommt einen neuen Kindergarten

Pastor Günter Hoebertz und Kindergarten-Leiterin Brigitte Michalleck in der Eingangshalle des Kindergartens St. Maria Magdalena. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Sonsbeck Die Katholische Kirchengemeinde St. Maria Magdalena in Sonsbeck will das Gebäude an der Spülstraße abreißen und damit Platz für einen Neubau schaffen. Bislang war nur eine Erweiterung der Kindertagesstätte geplant.