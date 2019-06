Headliner des Abends sind die Xantener von „Barber’s Clerk“. Aus der klassischen Bierlaune heraus gründete sich die Band im April 2014. Angetrieben von der Idee, einfache Irische Traditionals zu covern, wurde sehr schnell klar, dass eigene Songs her mussten. Als diese auch bei dem ersten öffentlichen Auftritt in der Jugend Kultur Werkstatt Exit in Xanten gut ankamen, war es Motivation genug, weitere Stücke zu schreiben und diese auf so vielen Bühnen wie möglich live zu präsentieren. So spielen „Barber’s Clerk“ in Kneipen wie im De Kelder in Xanten als auch auf Festival-Bühnen wie dem Geldernsein Festival.