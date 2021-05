Anschlussstelle der A44 : Münchheide: Stau mindestens bis 2024

Willich Die Anschlussstelle der A44 und die Kempener Straße sollen für einen besseren Verkehrsfluss umgebaut werden. Doch die Arbeiten verzögern sich erneut massiv. Willichs Bürgermeister beschwert sich bei Verkehrsminister Wüst.

Die Autofahrer, die in den Hauptverkehrszeiten an der Anschlussstelle Münchheide auf die Autobahn 44 wollen oder von der Autobahn in die Gewerbegebiete oder die umliegenden Ortschaften wollen, brauchen viel Geduld. Zweimal täglich stauen sich dort die Autos Stoßstange an Stoßstange. Und das wird wohl auch noch gut drei Jahre so bleiben, denn der Ausbau droht, sich erneut zu verzögern. Grund dafür sind die gerade begonnenen Arbeiten an der Fahrbahn der A44. Willichs Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) ist wütend und will sich an NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) wenden.