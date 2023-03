52 Filialen vor der Schließung Galeria Kaufhof in Wesel soll erhalten bleiben

Kurz vor 14 Uhr am Montag hängen Mitarbeitende der Galeria Karstadt Kaufhof den Zettel in die Schaufenster: „Wegen einer außerordentlichen Betriebsversammlung geschlossen“ steht darauf geschrieben. In dieser Versammlung geht es um nicht weniger als die Zukunft des Standorts in der Hohen Straße in der Innenstadt. Am Ende heißt es laut Informationen unserer Redaktion: Der Standort Wesel bleibt vorerst wohl erhalten. Alle 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behalten ihre Jobs.