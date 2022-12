Personalnot in der Gastronomie Traditionsgaststätte Schepers in Wesel schließt beliebten Saal

An der vielbefahrenen Schermbecker Landstraße (B 58) im Weseler Stadtteil Obrighoven ist Schepers eine Institution. In der gemütlichen Gaststätte, in der Inhaber Klaus Schepers hinter der Theke steht, werden Schnitzel, Rumpsteaks, frischer Fisch & Co. serviert. Und im großen Saal nebenan werden bei Jubiläen aller Art, bei Firmenfeiern, Jahreshauptversammlungen und Parteiveranstaltungen gerne niederrheinische Spezialitäten wie Rinderrouladen, Grünkohl und Hochzeitssuppe nach Großmutters Art angeboten. Natürlich alles frisch und mit Liebe gekocht von mehreren Frauen, die wissen, wie’s geht.