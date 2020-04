Kostenpflichtiger Inhalt: Glasfaserkabel in Wermelskirchen : Drei Millionen Euro für schnelles Internet

Bald wird auch das Glasfaserkabel in die weiter entlegenen Ortschaften verlegt. Foto: RP/Peter Kneffel

Wermelskirchen 853 Haushalte in entlegenen Ortschaften bekommen Glasfaseranschluss. Das Land hat jetzt noch Fördermittel in Höhe von zehn Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Schon im Herbst könnte der Ausbau in Wermelskirchen starten.