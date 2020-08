Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl 2020 : Das sind die wichtigsten Wahlthemen in Schwalmtal

Auf dem Gelände der früheren Rösler-Draht-AG soll ein Businesspark entstehen. Foto: MLP

Analyse Schwalmtal Bei der Kommunalwahl am 13. September gibt es auf jeden Fall einen neuen Bürgermeister in Schwalmtal. Außerdem wählen die Einwohner einen neuen Gemeinderat. Was bewegt die Menschen, welche Themen wurden seit 2014 umgesetzt?