Bäume für Viersen Neuer Gedenkwald für Viersen geplant

In einer ersten öffentlichen Aktion vor rund eineinhalb Jahren haben Viersenerinnen und Viersener auf einer Fläche am Äquatorweg 49 Jubiläumsbäume gepflanzt, in der zweiten vor ein paar Tagen sind 62 Bäume dazu gekommen: Damit ist der Platz im Bürgerwald in Viersen-Süchteln ausgeschöpft. Die Nachfrage sei groß gewesen, berichtete die Technische Beigeordnete der Stadt, Susanne Fritzsche, zuletzt in der Sitzung des Ausschusses für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft. „Wir müssen eine neue Fläche finden, weil es das Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger ist, einen Baum zu pflanzen“, sagte sie. Die Stadtverwaltung hat dazu ein „Konzept zur Anlage eines Mittelwaldes als Gedenkwald“ entwickelt. Einstimmig beauftragte der Ausschuss sie damit, dieses weiter auszuarbeiten und ab 2024 umzusetzen.