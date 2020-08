Die Bourkesittiche sind die Neulinge im Vogel- und Tierpark. Erst seit drei Wochen leben die ursprünglich in Australien beheimateten pinken Vögel in Ohligs. Über eine Privatfrau kam man an die farbenfrohen Vögel, die sich in den jüngst erneuerten Volieren bei den anderen Sittichen gut eingelebt haben.