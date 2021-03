Moorschnucke Die Moorschnucke wird schon seit Jahrhunderten in den Moorgebieten Norddeutschlands gehalten und ist an das Leben in Feuchtgebieten angepasst. Die Zeit der Tiere endete, als sich die Moorbeweidung als zu unrentabel erwies und gezüchtete Fleischschafrassen die Landrassen fast vollständig verdrängten.