Der Fahrkartenautomat am Haltepunkt Vogelpark ist zwar relativ neu. Dafür gibt es aber den Nachteil, dass Tickets nur am Gleis in Fahrtrichtung Hauptbahnhof gekauft werden können. Fahrgäste, die nach Düsseldorf wollen, müssen Umwege machen, um an einen Fahrschein zu gelangen. Foto: Peter Meuter