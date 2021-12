Pandemie in Rommerskirchen : Schulen kämpfen weiterhin mit Corona

An der Kastanienschule Hoeningen ist Schulleiterin Annette Gruber froh darüber, dass es derzeit keine Corona-Fälle bei den Kindern gibt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Erneute Maskenpflicht, regelmäßige Pausen mit frischer Luft auf dem Schulhof und immer noch Abstand halten – an all das haben sich Schulkinder mittlerweile gewöhnt. Doch wie sieht es sonst an den Grundschulen und den Kitas aus?