Kostenpflichtiger Inhalt: Bilanz des Zivilschutz-Hubschraubers : „Christoph 9“ fliegt voran

Hubschrauberpilot Jörg Sparbrodt, Notfallsanitäter Rainer Wolfgen und Notärztin Veronika Weichert (v. l.) vor dem Hubschrauber „Christoph 9“. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Niederrhein Der orangefarbene Hubschauber des Duisburger Luftrettungszentrums hat seit einigen Monaten auch Blutkonserven an Bord – als erster in ganz Deutschland. Die Crew versorgte 2019 mehr als 800 Menschen in Not.