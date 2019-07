Kostenpflichtiger Inhalt: Filmschauplätze NRW : Altes Rathaus in Rheinberg wird wieder Kinoleinwand

Die Feuertaufe des Markplatzes als Open-Air-Kino war vor einem Jahr ein voller Erfolg. Der Trägerverein Altes Rathaus hofft bei der Wiederholung auf schönes Wetter und eine ähnlich gute Resonanz. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Nach der glänzenden Premiere im vorigen Jahr wird der Große Markt in Rheinberg auch in diesem Sommer wieder Filmschauplatz NRW. Am Freitag, 9. August, wird an der Ostwand des historischen Hauses „The Rider“ gezeigt.