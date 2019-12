Februar 2019 in Rheinberg

An der Europaschule wird Richtfest gefeiert (Foto). Das Gebäude wird erweitert, weil die Schule eine Oberstufe mit drei Jahrgängen unterbringen muss. Der „Dicke Bär“, eine Linde in Orsoy, soll gefällt werden, um die Standsicherheit des Rheindeichs nicht zu gefährden. Auch in Millingen und in Budberg sollen großen Flächen ausgekiest werden. In Millingen entlädt sich der Protest auf einer Bürgerversammlung.