Seit drei Monaten führt der Neusser Gastronom Melitis „Laki“ Iliadis die Lokalität an der Kaarster Straße in Holzbüttgen, in der lange Jahre ein italienisches Restaurant ansässig war. In „Lakis Taverna“ gibt es eine umfangreiche Speisekarte.

Info auch außer Haus, Kaarster Straße 13 41564 Kaarst-Holzbüttgen. Di–So 17.30 bis 0 Uhr (warm bis 22 Uhr)