Kostenpflichtiger Inhalt: Politik in Remscheid : Nächste Hiobsbotschaft für den Sport

Blick auf den Sportplatz Neuenkamp, die Heimstätte des BV 1910 Remscheid. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Keiner der beiden aufeinander abgestimmten Förderanträge für die Sportanlagen in Neuenkamp und am Fürberg ist erfolgreich. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz ist enttäuscht vom Land, will aber nicht aufgeben.