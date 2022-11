Fotos Ideeller Weihnachtsmarkt in Lüttringhausen 2022

Comeback des ideellen Weihnachtsmarktes in Lüttringhausen nach der Corona-Pause an einem neuen Standort: Am Ludwig-Steil-Platz wurde es am Samstag vor dem ersten Advent gemütlich. Die grenzenlosen Herzensbiker um Markus Klemmer aus Lüttringhausen als Nikolaus sammelten für das Kinderhospiz Witten.