Handlungsbedarf in Remscheid Arbeitgeber: Gewerbesteuer ist zu hoch

Wie haben sich nach der Kommunalwahl 2020 die Standortbedingungen für die heimische Wirtschaft entwickelt? Das wollte der Arbeitgeberverband für Remscheid und Umgebung (AGV) genauer wissen. Darum beauftragte er das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, bei seiner vergleichenden Untersuchung aller 396 NRW-Kommunen für Remscheid eine detaillierte Auswertung zu machen. Die Studie zeige „erfreulicherweise, dass sich unsere Stadt recht positiv entwickelt, auch wenn in manchen Bereichen noch verstärkte Anstrengungen erforderlich sind“, hatte AGV-Geschäftsführer Christian Klauder in einer ersten Stellungnahme erklärt. Mittlerweile hat der Verband die Auswertung analysiert und beschreibt nun in einer ausführlichen Stellungnahme neben einer Würdigung der positiven Aspekte auch den Handlungsbedarf, der sich für ihn daraus ableitet.