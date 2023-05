Heiligenhaus Wie Naturschutz in der Praxis geht

Analyse | Heiligenhaus · An den Anblick von Schildkröten am Stauteich sind Spaziergänger gewöhnt. An junge Uhus unter einer Autobahnbrücke weniger. Naturschützer stehen vor besonderen Aufgaben. Und es gibt Dauerbaustellen.

31.05.2023, 16:43 Uhr

Der Uhu ist in Heiligenhaus heimisch, auch an ungewohnter Stelle. Foto: Patrick Pleul

Über Pfingsten machte Silke Thus eine Erfahrung, auf die sie gern verzichtet hätte. Die städtische Nabu-Vorsitzende war an der Hülsbecker Straße unterwegs, um sich unter der Autobahnbrücke eine Besonderheit anzusehen. Immerhin hatten Polizei und Ordnungsamt mit einer gemeinsamen Aktion dafür gesorgt, dass zwei junge Uhus ihre Ruhe bekommen sollten. „Uhus haben wir in Heiligenhaus, aber eigentlich mehr im alten Steinbruch Hofermühle“, weiß die passionierte Naturschützerin. Nur: „Kaum war ich da, gab es Stress mit einem Hundehalter. Der hat sich absolut nicht für Absperrungen interessiert. Auch nicht, als ich ihn direkt ansprach.“